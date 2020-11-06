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Aktüel Samsun'da gözaltına alınan yabancı uyruklu DEAŞ şüphelilerinden biri tutuklandı
Aktüel

Samsun'da gözaltına alınan yabancı uyruklu DEAŞ şüphelilerinden biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:17:31 -
Samsun'da gözaltına alınan yabancı uyruklu DEAŞ şüphelilerinden biri tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak ve Suriye uyruklu 17 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'unun daha işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 8'inin sınır dışı edilmesine karar verildi. Adliyeye sevk edilen bir şüpheli ise tutuklandı.

Bir şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

Atakum ve İlkadım ilçelerinde 30 Ekim'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 16, Suriyeli bir kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 7'si sınır dışı edilmişti.


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