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Aktüel Samsun'da feci kaza! Bir bebek hayatını kaybetti
Aktüel

Samsun'da feci kaza! Bir bebek hayatını kaybetti

Samsun'da otomobilin TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir bebek hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 23:08:00 - 2022-12-03 23:09:16
Samsun'da feci kaza! Bir bebek hayatını kaybetti

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu Karaağaç mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Betül A. idaresindeki 55 KT 332 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun kenarında park halinde bulunan RE-061-IS çekici, BB-171-U dorse plakalı tırın arka kısmına çarptı.

Kazada, araç sürücüsü Betül A. (31) ile eşi Veysel A. (31) ve çocukları 20 aylık Uras A. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan bebek ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Araç sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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