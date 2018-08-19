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Samsun'da facia! Denize giren 4 kişi boğuldu

Samsun’da serinlemek için denize giren 5 kişiden 4’ü boğuldu. Sağ olarak kurtarılan Mehmet Veral hastaneye kaldırıldı.

19 Ağustos 2018 Pazar 16:01
Samsun'da facia! Denize giren 4 kişi boğuldu

Samsun’da serinlemek için denize giren 5 kişiden 4’ü boğuldu. Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevki sahilinde serinlemek için denize giren 5 kişi kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik DEGAK1 ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli 'Kurbağa Adamlar' sevk edildi. Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu 1 kişi denizden sağ olarak çıkarılarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Dalgıçların devam eden çalışmalarında 4 kişiye ulaşıldı. Denizden çıkarılan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda Mehmet Veral (56) isimli şahsın sağ olarak kurtarılarak özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, boğulanların isimleri ise şöyle: Kadir (20) ve kardeşi Erkan Veral (25), Emrah Veral (19) ve Furkan Şener (18). Emrah Veral’ın, Mehmet Veral’ın da oğlu olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 16:01
  1. Samsun
  2. boğulma vakaları
  3. Denize giren 4 kişi boğuldu
  4. cesetlerine ulaşıldı

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