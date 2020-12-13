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Aktüel Samsun'da evde kumar oynayan 13 kişiye para cezası uygulandı
Aktüel

Samsun'da evde kumar oynayan 13 kişiye para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 13:14:08 -
Samsun'da evde kumar oynayan 13 kişiye para cezası uygulandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde evde kumar oynayan 3'ü kadın 13 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Bafra İlçe Jandarma ekipleri, Azay Mahallesi'nde S.K'ya ait evde kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

56 sivil personelin katıldığı operasyonda 13 kişiye kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle bin 380 lira ceza kesilirken, bir kişiye alkolden 5 bin lira, bir kişiye de ruhsatsız tüfek bulundurmaktan 865 lira para cezası uygulandı.

İkamet sahibi S.K. hakkında kumar oynatmak için yer sağlamak, uyuşturucu madde ticareti yapmak, kaçak elektrik kullanmak suçlarından adli işlem, alkol satışı yapmaktan da idari işlem yapıldı.

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