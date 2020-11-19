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Aktüel Samsun'da evde çıkan yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Samsun'da evde çıkan yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:14:32 -
Samsun'da evde çıkan yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evde çıkan yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Oruç Mahallesi'nde Halil Doruk'a (52) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden Halil Doruk, evdeki annesi Fatma (74), eşi Hatice (61), oğlu Vahit (23), kızı Cemile ile 2 yaşındaki torunu Elif Doruk'u dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen Fatma, Hatice, Vahit, Cemile ve Elif Doruk, 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda ciddi derecede yanık meydana gelen Halil Doruk ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Hasar oluşan evde 3 yıl önce de yangın çıktığı ve yeniden yapıldığı öğrenildi.


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