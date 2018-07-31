Samsun'da etekli hırsızlar enselendi

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D.(16), E.D.(17), Ö.B(14) ve F.B.(17) adlı erkek çocuklar tanınmamak için etek giyip kafalarına da eşarp takarak Ramazan D.'ye ait rotbalas iş yerine geceleyin kepenk kilitlerini kırıp hırsızlık yapmak istedi. Kepengi açan hırsızlar içeride çalacak bir şey bulamayıp kaçtılar ve dana sonra da Eyüp T.'nin büfesine girerek 26 paket sigara çaldı.

İşyerinin kepenk kilitlerinin kırık olduğunu fark eden Ramazan D. güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde hırsızların kayıt altına alındığını görünce polise haber verdi. Eyüp T. de polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık şüphelisi 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ramazan D. yaptığı açıklamada, " Kepengin kilitlerini kırmışlar, içeri girmeye çalıştılar. Bir şey alamadan geri gittiler. Hırsızlık olayını güvenlik kamerasından fark ettim. Etek giyim beyaz eşarp takmışlardı. Ben kamera kayıtlarını izleyince kadın zannettim. Cezalarını çeksinler" dedi.

Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Ö.B. serbest bırakılırken, H.D., E.D. ve F.B., tutuklanmaları talebiyle savcı tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.