THY - Konya
0553 313 94 23

Samsun'da erkek cesedi bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'nde bir kişinin cesedi bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:45
Samsun'da erkek cesedi bulundu

Dün akşam devriye görevinde bulunan jandarma ekibi, Organize Sanayi Bölgesi yakınında Kızılırmak Nehri kenarında bir motosiklet gördü.

Çevrede araştırma yapan jandarma, motosikletin İsa Yavuz'a (25) ait olduğunu belirledi. İfadesine başvurulan iki arkadaşı, Yavuz ile bir süre sohbet ettikten sonra kendilerinin nehir kenarından ayrıldıklarını söyledi.

Bunun üzerine güvenlik güçleri, itfaiye ve AFAD ekipleri, Yavuz'un bulunması amacıyla Kızılırmak Nehri'nde çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda Yavuz'un cesedi, suyun içinde sazlıkların arasında bulundu. Yavuz'un ölü bulunduğunu öğrenerek olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili Yavuz'un birlikte nehir kenarına gittiği arkadaşlarından biri gözaltına alındı.

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:45
  1. Doğu
  2. Erzurum
  3. yağış
  4. hava durumu
  5. sağanak
  6. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü
  7. Bafra
  8. Kızılırmak Nehri
  9. ceset
  10. samsun
  11. erkek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güney Koreli bloggerlar Hatay sofrasında
    1. Güney Koreli bloggerlar Hatay sofrasında
    2. Dev şirket İran'dan çekilme kararı aldı
    3. Kılıçdaroğlu'ndan Uras'ın eşine taziye..
    4. Dünya İnsani Yardım Günü
    5. Arefe günü acı haber! Akıma kapılan..
    6. Avcılar'da 5 katlı binada yangın!..
    7. Yerli Düşünce Derneği Zaferler Ayı..
    8. Tatil beldesi Bodrum'da şok görüntü!..
    9. Türkiye, ABD'yi uluslarası yargıya..
    10. Yolda yürürken kalp krizi geçirip can..
    11. Mesut Özil'e küstah saldırı: Irkçılık..
    12. Almanya bu yılı da lider kapatacak!..
    13. Görevi bugün devraldı! Yeni dönem..
    14. ABD ile Irak arasında kritik görüşme!
    15. Tamamı yerli ve milli… Türkiye..
    16. Beşiktaş dev transferi bitirdi! İşte..
    17. Fransa'da şarbon alarmı!
    18. Şanlıurfa'da otomobil istinat duvarına..
    19. Sergey Lavrov: Rusya ve Türkiye..
    20. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğine..
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Ankara
    Kurban fiyatları Ankara
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda