Samsun’da ekim ayı konut satışları yüzde 6,6 arttı

TÜİK tarafından hazırlanan bültende, Türkiye genelinde konut satışlarının Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 164 bin 306 olduğu bildirildi. Samsun, 3 bin 194 konut satışıyla toplam satışların yüzde 1,9’unu oluşturdu ve en fazla satış yapılan iller arasında 15. sırada yer aldı.

İpotekli ve Diğer Satış Türleri

Samsun’da ipotekli konut satışları bir yıl içerisinde yüzde 2,8 artarak 435 olarak kaydedildi. Türkiye genelinde ipotekli satışlar içinde Samsun’un payı yüzde 1,8 olurken şehir bu kategoride 14. sıraya yerleşti. Ülke genelinde ipotekli satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 14,3 olarak açıklandı.

Diğer konut satış türlerinde ise Samsun’da bir yıllık artış yüzde 7,2 oldu ve satış sayısı 2 bin 759 olarak gerçekleşti. Bu kategoride Samsun, Türkiye genelindeki satışlardan yüzde 2,0 pay alarak 15. sırada yer aldı. Türkiye genelinde diğer satış türlerinin toplam satışlardaki payı yüzde 85,7 olarak kaydedildi.

İlk ve İkinci El Konut Satışları

Samsun’da Ekim ayında satılan 3 bin 194 konutun:

1.364’ü ilk satış (yüzde 42,7),

1.830’u ikinci el satış (yüzde 57,3) olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ise 164 bin 306 konut satışının:

54 bin 866’sı ilk satış (yüzde 33,4),

109 bin 440’ı ikinci el satış (yüzde 66,6) oldu.

Veriler, Samsun’da hem toplam satışlarda hem de tüm satış türlerinde geçen yıla göre artış yaşandığını ortaya koydu.