  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

Ortaköy'de facia! Bir aile yok oldu… 2 çocuk ve anne hayatını kaybetti baba yoğun bakımda

Son günlerde 3 kişi hayatını kaybetti! Vatandaş şimdi merak ediyor: Midye yararlı mı zararlı mı?

Emniyet harekete geçti! Gıda zehirlenmesi skandalı sonrası flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

CHP kurultayından hemen önce neler olmuş neler! Kara paralara ‘emanetçi döviz’ formülü

Dağda biten terörist şehirde kamerada! Yetkililer sadece izliyor

Yıl sonu enflasyon beklentisi açıklandı

Şehidimizin son mesajı ortaya çıktı! “Keşke öyle olsa”

2 yaşındaki Aren’e darp: Anne duruşmalardan kaçıyor: Mahkeme yakalama emri çıkardı
Ekonomi Samsun’da ekim ayı konut satışları yüzde 6,6 arttı
Ekonomi

Samsun’da ekim ayı konut satışları yüzde 6,6 arttı

Yeniakit Publisher
Uğur Er Giriş Tarihi:
Samsun’da ekim ayı konut satışları yüzde 6,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, 2025 yılı Ekim ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Buna göre Samsun’da konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artış göstererek 3 bin 194 adede ulaştı.

TÜİK tarafından hazırlanan bültende, Türkiye genelinde konut satışlarının Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 164 bin 306 olduğu bildirildi. Samsun, 3 bin 194 konut satışıyla toplam satışların yüzde 1,9’unu oluşturdu ve en fazla satış yapılan iller arasında 15. sırada yer aldı.

İpotekli ve Diğer Satış Türleri

Samsun’da ipotekli konut satışları bir yıl içerisinde yüzde 2,8 artarak 435 olarak kaydedildi. Türkiye genelinde ipotekli satışlar içinde Samsun’un payı yüzde 1,8 olurken şehir bu kategoride 14. sıraya yerleşti. Ülke genelinde ipotekli satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 14,3 olarak açıklandı.

Diğer konut satış türlerinde ise Samsun’da bir yıllık artış yüzde 7,2 oldu ve satış sayısı 2 bin 759 olarak gerçekleşti. Bu kategoride Samsun, Türkiye genelindeki satışlardan yüzde 2,0 pay alarak 15. sırada yer aldı. Türkiye genelinde diğer satış türlerinin toplam satışlardaki payı yüzde 85,7 olarak kaydedildi.

İlk ve İkinci El Konut Satışları

Samsun’da Ekim ayında satılan 3 bin 194 konutun:

1.364’ü ilk satış (yüzde 42,7),

1.830’u ikinci el satış (yüzde 57,3) olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ise 164 bin 306 konut satışının:

54 bin 866’sı ilk satış (yüzde 33,4),

109 bin 440’ı ikinci el satış (yüzde 66,6) oldu.

Veriler, Samsun’da hem toplam satışlarda hem de tüm satış türlerinde geçen yıla göre artış yaşandığını ortaya koydu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu
Gündem

Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ana muhalefet partisi AKEL, üçüncü ülke vatandaşlarının mülk satın alımlarını sınırlandıran ve alımların takib..
Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu
Sosyal Medya

Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu

Rusya’nın geliştirdiği ilk yapay zekalı insansı robotun tanıtımı ilginç anlara sahne oldu.
Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti
Gündem

Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti

Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in ormanlardan çiftliklere, meyve bahçesinden yüzlerce dönümlük fidanlıklara, 45 ikametgâh binasından fabrikalar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23