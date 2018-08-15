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Samsun’da dolmuş kamyonete çarptı: 4 kişi yaralandı

Samsun’da bir dolmuşun kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, dolmuşta bulunan 4 yolcu yaralandı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:06
Samsun’da dolmuş kamyonete çarptı: 4 kişi yaralandı

Kaza, İlkadım ilçesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogar istikametine doğru seyir halinde olan Emre Özen Ç. İdaresindeki 55 D 1087 plakalı dolmuş, aynı yönde seyreden Abdullah S. idaresindeki 55 SD 033 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolmuşta bulunan 4 yolcu yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Samsun Gazi Devlet ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:06
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