  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da "Doktor Mucize" komik operası tekrar sahnelendi
Aktüel

Samsun'da "Doktor Mucize" komik operası tekrar sahnelendi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 21:41:35 -
Samsun'da "Doktor Mucize" komik operası tekrar sahnelendi

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), aşıkların dolambaçlı oyunlarıyla bezeli Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" komik operasını tekrar sahneye koydu.

SAMDOB, Bizet'in 18 yaşında besteleyerek Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmada birincilik ödülü kazandığı "Doktor Mucize" operası, Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde bu sezon ikinci kez izleyicilerle buluşturuldu.

Librettosunu Leon Battu ve Ludovic Halevy'nin kaleme aldığı opera eserinde sevdiğine kavuşmak için doktor gibi davranan Yüzbaşı Silvio'nun ve sevgilisi Laurette'nin hikayesi anlatılıyor.

Aşıkların birbirine kavuşma serüveninin komik bir dille ele alındığı opera eseri, İtalya'da geçiyor.

Birbirini çok seven Silvio ve Laurette, Laurette'nin belediye başkanı olan babasının askerleri sevmemesi nedeniyle kavuşamamaktadır.

Sevdiğinden vazgeçmeyen Yüzbaşı Silvio, eser boyunca karşımıza farklı karakter ve oyunlarla çıkarak sevdiği kızla evlenmeye çalışır.

Alışılmışın dışında bir dünyanın resmedildiği opera eserinin, koreografisini Arzu Kaya, dekor tasarımını Gülden Sayıl, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk ve ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz üstlendi.

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sahneye konululan ve toplam 134 kişinin katılabildiği gösteri, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert tepki: Allah bu zındığı paramparça eylesin
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert tepki: Allah bu zındığı paramparça eylesin

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldıran İbrahim Atabey adlı Kemal..
Dikkat çeken makale: Rusya'nın Karabağ zaferi
Gündem

Dikkat çeken makale: Rusya'nın Karabağ zaferi

Bloomberg'de yer alan bir makalede, "Azerbaycan, Ermenistan ile Karabağ meselesi nedeniyle giriştiği savaşı bitiren anlaşmayla birlikte zafe..
Araç sahiplerine büyük indirim müjdesi geldi
Ekonomi

Araç sahiplerine büyük indirim müjdesi geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim geldi.

Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay