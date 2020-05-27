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Aktüel

Samsun'da denize düşen cipteki 2 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 09:18:56 -
Samsun'da denize düşen cipteki 2 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde denize düşen cipteki 2 kişiyi, balıkçılar kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Çangallar Mahallesi'nde Ali Bektaş'ın (46) kullandığı 61 VP 717 plakalı cip, ilçe sahilinde kontrolden çıkarak denize düştü.

Kazanın ardından bağırışları duyan balıkçılar, teknelerle cipin suya battığı yere giderek kendi imkanları ile aracın suya batmayan kısmının üzerine çıkan sürücü Bektaş ile yanındaki S.O'yu (17) kurtardı.

Balıkçı teknesine alınan ve olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen 2 kişi Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cip uzun uğraşlar sonucu çekici yardımı ile sudan çıkarıldı.

Balıkçılardan Aşkın Şen, kazayı bağırma seslerini duyduktan sonra olay yerine geldiklerini belirterek "Aracın üstünde iki kişi oturuyordu. Tekneyle yanlarına giderek aldık ve sağlık görevlilerine teslim ettik." dedi.

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