  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan’dan bomba hamle! Haçlılar resmen apışıp kaldı

Ünlü ekonomist 'Bu ilk defa oluyor' diyerek gram altınla ilgili hiç hesapta olmayan gelişmeyi açıkladı

İkinci el fiyatlarda son durum! Sıfır araçlarda yeni döneme kapı aralandı

Tüm dünyaya böyle duyuruldu! Hamas’la ilgili şok iddia! Ağzınız bir karış açık kalacak

İsrail’den büyük alçaklık! Rezalet ki ne rezalet! Sonunda bunu da yaptılar

ABD’den skandal karar! Tüm dünyaya az önce duyuruldu! Bu tam bir utanmazlık

Hilal-Haç savaşı kapıda

İran’dan flaş “Türkiye” hamlesi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı’ndan skandal sözler! Sen onu ancak rüyanda görürsün alçak herif

Dünyaya böyle duyurdular: Türkiye S-400'leri ateşleyecek, orayı topraklarına dahil edecek
Gündem Samsun’da DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Gündem

Samsun’da DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-10-30 18:00:00 -
Samsun’da DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişiden 2'si savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, 2 kişi ise mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, geçmiş dönemde örgüt içerisinde faaliyet gösteren mensuplarının ve örgüt üyelerinin tespit edilerek yakalanmalarına yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu DEAŞ'ın içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği yönünde hakkında bilgiler bulunan yabancı uyruklu şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 DEAŞ şüphelisi TEM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 2 kişi serbest bırakılırken, sınırdışı edilmek üzere geri götürdü. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 kişi ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İzmir'deki FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonunda 28 tutuklama
İzmir'deki FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonunda 28 tutuklama

Yerel

İzmir'deki FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonunda 28 tutuklama


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte Gazze mesajı! Tarkan sonunda doğru bir iş yaptı
İşte Gazze mesajı! Tarkan sonunda doğru bir iş yaptı

Gündem

İşte Gazze mesajı! Tarkan sonunda doğru bir iş yaptı

İsrail'in Zikim Askeri Üssü'Ne operasyon
İsrail'in Zikim Askeri Üssü'Ne operasyon

Dünya

İsrail'in Zikim Askeri Üssü'Ne operasyon

İsrail'den, "Gazze'ye yönelik operasyonları genişleteceğiz" açıklaması
İsrail'den, "Gazze'ye yönelik operasyonları genişleteceğiz" açıklaması

Gündem

İsrail'den, "Gazze'ye yönelik operasyonları genişleteceğiz" açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23