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Samsun'da cip devrildi! Aynı aileden 3 kişi yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde bir cipin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 18:15
Samsun'da cip devrildi! Aynı aileden 3 kişi yaralandı

Trabzon'dan Denizli'ye giden Mehmet Tekinbaş'ın (48) kullandığı 20 SH 091 plakalı cip, 200 Evler Mahallesi Samsun-Ankara karayolunda kontrolden çıkarak yolun sol tarafına devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Sultane ve kızı İlknur Tekinbaş yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince sürücü ile kızı İlknur Tekinbaş, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Sultane Tekinbaş ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araç yoldan kaldırıldıktan sonra açıldı.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 18:15
  1. Trabzon
  2. Denizli
  3. Ankara
  4. Samsun
  5. Canik
  6. Trafik kazası
  7. Cip devrildi
  8. aynı aileden 3 kişi yaralandı
  9. yaralılar var

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