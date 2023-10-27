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Gündem Samsun'da camileri kundaklayan şahıs, FETÖ üyeliğinden dolayı ihraç edilen eski imam çıktı!
Gündem

Samsun'da camileri kundaklayan şahıs, FETÖ üyeliğinden dolayı ihraç edilen eski imam çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 13:27:00 -
Samsun'da camileri kundaklayan şahıs, FETÖ üyeliğinden dolayı ihraç edilen eski imam çıktı!

Samsun’da 3 camiyi yakmaya çalışan bisikletli kundakçı, FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten atılan eski imam İslam Çalıkoğlu çıktı.

Samsun’da 3 camiyi yakmaya çalışan bisikletli kundakçı, FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten atılan eski imam İslam Çalıkoğlu çıktı.

Samsun'da önceki gün, bisikletle Yörükler Mahallesi'ndeki Süleyman Şah Camii'ne gelen bir kişi, cemaatin arasına karıştı. Bir süre sonra ise yanında getirdiği benzinle camiyi yakmaya kalkıştı. Cemaatin durumu fark etmesi üzerine kaçan şüpheli, bu kez yatsı namazından hemen önce Bafra ilçesine bağlı Taşköprü Afurcuk Camii'ne giderek imamın odasındaki Kuran-ı Kerimleri verdi. Ardından da odayı kilitleyerek kaçtı.

Buradan da kaçan şüpheli bir süre sonra yine Bafra'ya bağlı Üçpınar Köyü'ne giderek Merkez Camii'nin kapısını yakmaya çalıştı. Bu sırada imamla karşılaşan şüpheli yine kaçtı. Sürmeli Mahallesi'nde dengesiz hareketleri yüzünden bir vatandaşın dikkatini çeken şüpheli, ihbar üzerine gelen jandarma tarafından elinde bulunan poşetteki benzin dolu şişelerle birlikte yakalandı. Şüphelinin, FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten atılan eski imam İslam Çalıkoğlu olduğu belirlendi.

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Yorumlar

Fatih

Ha fetö ha İsrail. Kökünüz kuruşun

Hasan

İdam etmezsen böyle başına bela olurlar
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