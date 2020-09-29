  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da boşanma aşamasındaki eşinin babasının evini kundaklayan kişi yakalandı
Aktüel

Samsun'da boşanma aşamasındaki eşinin babasının evini kundaklayan kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 17:18:55 -
Samsun'da boşanma aşamasındaki eşinin babasının evini kundaklayan kişi yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin babasının evini kundakladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Ali P, gece saatlerinde, boşanma aşamasındaki eşi S.P'nin kaldığı babasının İstasyon Mahallesi'ndeki evine gitti.

Evin önünde 55 AV 611 plakalı otomobilinden inen Ali P, elindeki kağıdı tutuşturarak üst tarafı açık olan pencereden içeri attı.

İlk denemesinde başarılı olamayan Ali P, tekrar tutuşturduğu kağıdı pencereden atmasının ardından yangın çıktı.

Haber verilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan şüpheli ise İlkadım Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Kundaklama anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kafadan sorunlu kulak doktoru! Hafız hastaya başörtü zulmü
Gündem

Kafadan sorunlu kulak doktoru! Hafız hastaya başörtü zulmü

Başörtüsü hazımsızlığı şimdi de Ümraniye’de hortladı. Ümraniye Devlet Hastanesi KBB Hekimi Hidayet Hakan Tiregül, kulak rahatsızlığı şikayet..
Azerbaycan bölgedeki kritik gelişmeyi dünyaya duyurdu: Biraz önce vurduk
Dünya

Azerbaycan bölgedeki kritik gelişmeyi dünyaya duyurdu: Biraz önce vurduk

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, işgal konumundaki Hocavend bölgesinde konuşlu 3. piyade alayının da..
Azerbaycan’a destek veren ve destek vermekte tereddüt eden ülkeler açıklandı
Dünya

Azerbaycan’a destek veren ve destek vermekte tereddüt eden ülkeler açıklandı

Azerbaycan'a Ermenistan karşısında destek veren ülkeler ve destek vermekte tereddüt eden ülkeler belli oldu.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay