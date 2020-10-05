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Yaşam Samsun'da bir hırsız, polis aracına otostop çekti
Yaşam

Samsun'da bir hırsız, polis aracına otostop çekti

Samsun'da bir giyim mağazasında hırsızlık yapan şahıs, polis aracına otostop çekince yakayı eleverdi. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 20:53:00 -

Samsun'da girdiği mağazadan giyim eşyası çalan hırsız, olaydan sonra karanlıktan fark edemeyerek yoldan geçen polis aracına otostop çekince yakayı eleverdi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Samsun Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir konfeksiyon mağazasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy polisi gece devriye gezerken S.Ç.'ye ait konfeksiyon mağazasının samının taşla kırılmış olduğunu görünce iş yeri sahibine telefonla ulaşıp bilgi verdi.

Hırsızın eşkali polis telsizinde

 

Güvenlik kamerası görüntüleri izlendiği de 2 adet takım elbisenin çalındığını tespit etti. Hırsız güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri hırsızın eşkalini telsizle ekiplere bildirdi.

Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yeri polisi kendi ekip araçları ile geri dönerken saat 04.00 sıralarında Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir kişinin otostop çektiğini görünce çaldığı takım elbiseyi üzerine giyen hırsızlık şüphelisini çaldığı kıyafetten tanıyarak durup aracına alarak yakaladı.

Tekkeköy polisine teslim edilen şüphelinin 16 yaşındaki T.B. olduğu tespit edildi. Yüzde 90 konuşma özürlü olduğu öğrenilen T.B. yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Olayda ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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