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Samsun'da "Bana Hayalindeki Şehri Anlat" video yarışması sonuçlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:59:35 -
Samsun'da "Bana Hayalindeki Şehri Anlat" video yarışması sonuçlandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da 7-18 yaş grubundakilerin katıldığı "Bana Hayalindeki Şehri Anlat" video yarışması sonuçlandı.

Büyükşehir Belediyesince düzenlenen yarışmaya 7 ila 18 yaş aralığında 450 kişi katıldı.

Farklı illerden de video gönderilen yarışmada katılımcılar, ebeveynlerinin gözetiminde bir dakikalık video hazırladı.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya adreslerine gönderilen videolardan en iyisi belirlendi.

Yapılan değerlendirmede Asude Aksoy birincisi, Feza Doğan Atik ikinci, Irmak Erdoğan ise üçüncü oldu.

Türk ve Batı klasiklerinden birinciye 100, ikinciye 75, üçüncüye de 50 kitap verildi. Diğer tüm katılımcılara da birer kitap hediye edildi.

Ödüller, çocukların evlerine götürülerek teslim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel planlamasına yönelik çocukları etkileyen kararları uygulamaya koyarken onların da fikirlerine başvurmak adına böyle bir yarışma düzenlediklerini söyledi.

Çocukların hayal ettikleri şehrin oluşturulmasında fikir beyan etmelerinin önemine işaret eden Demir, şöyle devam etti:

"Ancak bu şekilde çocukların sosyal yaşam alanı olan şehrin planlamasına, tasarımına katılımı tam manada anlamlı ve gerçekçi olacaktır. Çocuklarımızın yaşadıkları şehir üzerinde söz sahibi olduklarının bilincine varmalarını sağlamak, dışa dönük, cesur, atılgan ve katılımcı olmalarını teşvik etmek, yeni iletişim formları ile dijital olanaklarla seslerinin duyurulmasına katkı sunmalarını istedik. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrılarına uyan çocuklarımızın, evlerinden yarışmasını ve hayallerini ortaya koyması istedik."

Demir, yaşanabilir bir dünya ve şehirlerin oluşturulabilmesi adına büyük sorulara en büyük cevaplara çocukların vereceğine inandıklarını, bu inanç ile gerçekleştirilen yarışmada 450 farklı fikrin kendilerine ulaştığını kaydetti.


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