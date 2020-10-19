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Ekonomi Samsun'da balık fiyatları
Ekonomi

Samsun'da balık fiyatları

Palamudun tanesi 15 - 25 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:35:33 -
Samsun'da balık fiyatları
SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 15 ila 25 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 - -
Somon 35,00 45,00
İstavrit 15,00 25,00
Tirsi - -
Mezgit 20,00

30,00

Levrek (çiftlik)

30,00

35,00
Çipura (çiftlik) 35,00 45,00
Sargan - -
Palamut (tane) 15,00 25,00
Barbunya 15,00 25,00
Kalkan 70,00 100,00
Çinekop (deniz) 20,00 25,00
Lüfer (tane) - -
Kötek - -
Levrek (deniz) 40,00 50,00
Alabalık - -
Uskumru - -
Sazan - -


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