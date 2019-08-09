Samsun'da balık avına çıkan gencin denizde kaybolması

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde, balık tutmak için babasıyla tekne ile açıldığı denize düşerek kaybolan genci bulunması için ekiplerce yürütülen çalışmalardan bir sonuç alınamadı.

İlçenin Çaltı Burnu mevkisinde 26 Temmuz'da babası Fatih Korkmaz (43) ile balık tutmak için denize açılan ve dengesini kaybederek suya düşen Ali Korkmaz'ın (21) bulunması için Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince bot ve helikopter ile yürütülen arama çalışmaları bugün de sürdürüldü.

Gencin bulunması için kaybolduğu günden beri devam eden arama çalışmaları çerçevesinde Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı Arama ve Kurtarma ekipleri de sahildeki 3 kilometrelik alanda inceleme yaptı.

Kıyıda iz takip ve ceset arama köpeklerinin desteği, denizde ise sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarına rağmen Korkmaz'a ait bir ise rastlanmadı.

Kaybolan genci bulmak için yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.