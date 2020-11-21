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Aktüel Samsun'da bacakları kesilmiş halde bulunan köpeğin durumu iyiye gidiyor
Aktüel

Samsun'da bacakları kesilmiş halde bulunan köpeğin durumu iyiye gidiyor

Olayı gerçekleştirenlerin bulunması amacıyla polis ekiplerince çalışma yürütülüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-21 12:23:24 -
Samsun'da bacakları kesilmiş halde bulunan köpeğin durumu iyiye gidiyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde ön iki bacağı dirseklerinin üzerinden kesilmiş halde bulunan köpeğin tedavisi devam ediyor.

Memduhiye Mahallesi'nde yaralı köpek bulan vatandaşların durumu Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Samsun Temsilciliğine iletmesinin ardından buradan alınıp Atakum ilçesindeki özel bir hayvan kliniğine getirilen köpeğin tedavisi sürüyor.

Yapılan tedavi sonucunda "Pamuk" isimli köpeğin düşen kan değerlerinde düzelme görüldüğü, birkaç gün daha takibinin yapılacağı belirtildi.

Durumu iyiye giden köpeğin beslenmesinin de düzeldiği, durumuna alıştığı gözlendi.

Köpeğin tamamen düzelmesinin ardından ameliyatla bacak kemiklerine müdahale yapılması gündeme gelecek.

Pamuk'a, bacaklarının dirseklerinin üzerinden kesilmiş olması nedeniyle protez yapılmasının mümkün görülmediği ancak tekerlekli aparat takılabileceği kaydedildi.

Öte yandan olayı gerçekleştirenlerin bulunması amacıyla Havza'da polis ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Havza'da 17 Kasım'da yaralı köpek bulan vatandaşların haber vermesi üzerine HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep ilçeye giderek ön iki bacağı dirseklerinin üzerinden kesilmiş köpeği Samsun'a getirmiş, yaralı hayvan Atakum ilçesindeki özel bir hayvan kliniğinde tedavi altına alınmıştı.


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