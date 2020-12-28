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Aktüel Samsun'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi tarafından darbedilen kişi hastanede öldü
Aktüel

Samsun'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi tarafından darbedilen kişi hastanede öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-28 12:55:41 -
Samsun'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi tarafından darbedilen kişi hastanede öldü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ağabeyi tarafından darbedilen kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 24 Aralık'ta Müstecep Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden Y.D. ile kardeşi V.D. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda darbedilen V.D, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

V.D, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan ve 27 Aralık'ta çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Y.D, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

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