  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Samsun'da ani operasyon! 52 kişi yakalandı
Yerel

Samsun'da ani operasyon! 52 kişi yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğünce aranan 52 kişi ani operasyonla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 14:45:00 -
Samsun'da ani operasyon! 52 kişi yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçe emniyet müdürlüklerince "şok uygulama" yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulamada 25 bin 568 kişi, 4 bin 375 araç ve 796 iş yeri kontrol edildi, aranan 52 kişi yakalandı. 88 kişiye 59 bin 294 lira cezanın kesildiği uygulamada 12 kişiye adli, 24 araca da 38 bin 365 lira cezai işlem gerçekleştirildi, 5 araç trafikten men edildi.

Uygulamada 14 delici/kesici alet, 3,32 gram esrar, 190,57 gram sentetik uyuşturucu ve 168 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fenerbahçe'de hangi futbolcu korona oldu? Fenerbahçe korona olan futbolcu
Spor

Fenerbahçe'de hangi futbolcu korona oldu? Fenerbahçe korona olan futbolcu

Fenerbahçe'de hangi futbolcunun testi pozitif güncel | Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. ..
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama!
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama!

Yayınlanan kararname ile Merkez Bankası başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu, ilk mesajını yayınladı.
PKK korkudan köstebek yuvasına çevirdi! Koca şehir çökebilir
Gündem

PKK korkudan köstebek yuvasına çevirdi! Koca şehir çökebilir

Mehmetçik'in İdlib’in güneyindeki gözlem noktalarını Suriye’nin kuzey bölgelerine taşıması terör örgütü PKK/YPG’yi panikletti. Örgüt, operas..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay