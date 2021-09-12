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Yerel Samsun'da alkol operasyonu
Yerel

Samsun'da alkol operasyonu

Samsun'da 2 bin 303 şişe alkol aroması ile 95 şişe etil alkol ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 16:07:00 -
Samsun'da alkol operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 bin 303 şişe alkol aroması ile 95 şişe etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, alkollü içecek yapımında kullanılan 2 bin 303 şişe malt aroma ile 95 şişe tıbbi amaçlı etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda Y.T. gözaltına alındı.

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