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Aktüel Samsun'da 85 yaşındaki Emine Kurt'a doğum günü sürprizi: Pastayı gördüm şoke oldum
Aktüel

Samsun'da 85 yaşındaki Emine Kurt'a doğum günü sürprizi: Pastayı gördüm şoke oldum

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Samsun'da 85 yaşındaki Emine Kurt'a doğum günü sürprizi: Pastayı gördüm şoke oldum

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 'Yaş Alan Büyüklerimize Doğum Günü Projesi' kapsamında İlkadım Kıran Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesine pasta götürdü.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde yaşayan, 85 yaşına giren 5 çocuk annesi Emine Kurt'un kapısını Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ekipleri doğum günü pastasıyla çaldı. Daha önce hiç doğum gününün kutlanmadığını söyleyen Kurt, pastayı görünce büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.

Sürpriz, Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Yaş Alan Büyüklerimize Doğum Günü Projesi" kapsamında yapıldı. Ekipler bu proje ile doğum günü gelen yaşlı vatandaşların kapısını çalıyor, pasta götürüyor.

"İlk kez bugün kutlandı"

Kurt, "Belediyemize Allah kuvvet versin. Pastayı gördüm, şoke oldum. Daha önce hiç kimse doğum günümü kutlamadı. İlk kez bugün kutlandı. Çok mutlu oldum" dedi.

Belediyenin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık ve Yaşlı Bakım Şube Müdürlüğünde görev yapan Psikolog Yasin Güzel, yaş alan vatandaşlara yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Güzel, "Ataköy Aktif Yaşam Merkezi, yaş alan büyüklerimize hizmet sunduğumuz bir birimimiz. Orada yaş alan büyüklerimizin sosyal izolasyonlarını ve günlük yaşantılarındaki sıkıntılarla baş etme mücadelelerini aşabilmeleri için kendilerine hizmet veriyorum" diye konuştu.

Nefes Projesi'yle evde temizlik ve hastane hizmeti

Çalışmaların yalnızca doğum günleriyle sınırlı olmadığını ifade eden Güzel, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın talimatları doğrultusunda yürütülen Nefes Projesi kapsamında yaşlılara evde temizlik ve hastane hizmetleri sunulduğunu, Ataköy Aktif Yaşam Merkezi'nde gün boyu Halk Eğitim kursları düzenlendiğini, fizyoterapist, diyetisyen ve psikoloğun hizmet verdiğini söyledi. Güzel, "Böylelikle büyüklerimizin sosyal izolasyondan çıkma evrelerini kısaltıyoruz" dedi.

Evde yalnız yaşayan yaşlılara yalnızca doğum günü kapsamında değil, rutin ziyaretler kapsamında da gidildiğini belirten Güzel, "Onların gönüllerini hoşnut etmek bizim için çok önemli. Bu kapsamda da doğum günü sürprizleri yapıp kendilerinin doğum günlerini kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

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