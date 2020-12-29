Samsun'da 5 bin 856 litre etil alkol ele geçirildi
8 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı
SAMSUN (AA) - Samsun’da 5 bin 856 litre etil alkol ele geçirildi, 8 kişi hakkında işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 54 ekipten oluşan 139 personelle alkollü içki satışı yapan 133 iş yerini eş zamanlı olarak denetledi.
Denetimde 5 bin 856 litre etil alkol, 18 litre sahte içki, 1609 cinsel içerikli hap ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.