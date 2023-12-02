Samsun'da 38 gözaltı!
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, aralarında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş cezası olan 3 hükümlünün de yer aldığı 38 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde aramada, 5 bin 249 sentetik ecza hapı, 53,28 gram metamfetamin, 6 litre likit esrar, 216,67 gram esrar, 3,82 gram eroin, 0,01 gram kokain, 2 esrar öğütücü ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi. (İLKHA)