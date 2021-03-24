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Yerel Samsun'da 16 bin 821 hap ele geçirildi
Yerel

Samsun'da 16 bin 821 hap ele geçirildi

Samsun'da 16 bin 821 kapsül sentetik hap ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 21:15:00 -
Samsun'da 16 bin 821 hap ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 bin 821 kapsül sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattığı bilgisi edinilen F.S. hakkında çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 16 bin 821 kapsül sentetik hap, 295 gram esrar, 2 tabanca, 2 şarjör ve 117 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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