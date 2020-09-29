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Aktüel Samsun'da 142 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi
Aktüel

Samsun'da 142 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 18:12:51 -
Samsun'da 142 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen operasyonda 142 şişe sahte bandrollü içki, 446 litre etil alkol ve 593 şişe anason ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerin 142 şişe sahte bandrollü içki, 446 litre etil alkol ve 593 şişe anason bulduğu evin sahibi C.A. gözaltına alındı.


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