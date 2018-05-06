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Samsun’da 11 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Samsun'da 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

06 Mayıs 2018 Pazar 21:16
Samsun’da 11 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Kaza, Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Piazza Alışveriş Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Ordu istikametine doğru seyir halinde olan bir araç, yağış nedeniyle duramayarak önünde bulunan bir otomobile çarptı. Yağmurun yeni yağması ve yerlerin kaygan olması nedeniyle, aynı istikamete seyir halinde olan toplam 9 araç daha duramayarak art arda zincirleme kaza yaptı. Kazanın ardından araçların içinde bulunan kadın ve çocuklar korku ve paniğe kapılarak, bazıları gözyaşlarını tutamadı. Olay yerine çok sayıda polis ve çekici sevk edildi. Kazada 2 kişinin hafif olarak yaralandığı belirtildi. Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 21:16
  1. Ordu
  2. Samsun
  3. kaza

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