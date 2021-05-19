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Gündem Samsun’a nasıl çıkıldı? İşte Mustafa Kemal ve Vahdettin Han arasındaki diyalog
Gündem

Samsun’a nasıl çıkıldı? İşte Mustafa Kemal ve Vahdettin Han arasındaki diyalog

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 19 Mayıs hakkında konuşulmayanları anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 12:29:00 -

Gazi Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919 tarihinde, son Osmanlı İmparatoru Sultan Vahdettin’in emriyle Samsun’a ayak bastı.

Yıllardır Vahdettin Han’ı hain olarak göstermeye çalışan tarih cahilleri, bu yıl da 19 Mayıs’ta sadece Mustafa Kemal üzerinden prim yapmaya devam ediyor.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, 19 Mayıs’ta Vahdettin Han’ın rolü de konuşuldu.

Ali İhsan Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

Hikayeden konuşmuyoruz. Mustafa Kemal'in Nutuk'ta bizzat anlattığı bir şeyden bahsediyoruz. Türk toplumuna hain olarak tanıtılan Vahdettin'in Mustafa Kemal Paşa'yı çağırıyor. Mustafa Kemal'in tanımlamasıyla, 'dizi dizime değecek şekilde birlikte oturduk' diyor. Ve Vahdettin dedi ki, 'Paşa paşa, bu güne kadar ülke için büyük hizmetler yaptın, bundan sonra daha önemlisini yapacaksın' diyerekten, Samsun'a çıkma görevlendirmesi yapıyor.

Karahasanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Vahdettin'in gönderdiği bir Mustafa Kemal'in yerine, Vahdettin'den, Osmanlı'dan kaçan, ondan habersizce Samsun'a çıkan bir Mustafa Kemal portresi çizmek istiyorlar. Gerçekleri anlatmaktan kimseye zarar gelmez. Vahdettin Han gönderdiyse o göndermiştir doğrudur, demek onlara da bir şey kaybettirmez, Atatürk istismarcılarına da bir şey kaybettirmez.

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Yorumlar

Yavuz 1517

OSMANLI İMPARATORLUĞU ittihatçılar tarafından ihanete uğramıştır. İngiliz ve Fransızlarla işbirliği yaparak koskoca DEVLETİ yıkılmasına vesile olmuşlardır. Ama bu sefer bu ittihatçıların bugünkü versiyonları olan zilletçilere bu BÜYÜK DEVLETİ yıktırtmayacağız. BÜYÜK LİDER RECEP TAYYİP ERDOĞAN ile BÜYÜK HEDEFLERE yürümeye devam edecek TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ.
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Bfbbvnv

Noldu bir ara Atatürk e sallayıp duruyordunuz, Vahdettin vatanı İngilizlere satmıştır
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