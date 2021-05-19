Samsun’a nasıl çıkıldı? İşte Mustafa Kemal ve Vahdettin Han arasındaki diyalog

Gazi Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919 tarihinde, son Osmanlı İmparatoru Sultan Vahdettin’in emriyle Samsun’a ayak bastı.

Yıllardır Vahdettin Han’ı hain olarak göstermeye çalışan tarih cahilleri, bu yıl da 19 Mayıs’ta sadece Mustafa Kemal üzerinden prim yapmaya devam ediyor.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, 19 Mayıs’ta Vahdettin Han’ın rolü de konuşuldu.

Ali İhsan Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

“Hikayeden konuşmuyoruz. Mustafa Kemal'in Nutuk'ta bizzat anlattığı bir şeyden bahsediyoruz. Türk toplumuna hain olarak tanıtılan Vahdettin'in Mustafa Kemal Paşa'yı çağırıyor. Mustafa Kemal'in tanımlamasıyla, 'dizi dizime değecek şekilde birlikte oturduk' diyor. Ve Vahdettin dedi ki, 'Paşa paşa, bu güne kadar ülke için büyük hizmetler yaptın, bundan sonra daha önemlisini yapacaksın' diyerekten, Samsun'a çıkma görevlendirmesi yapıyor.”

Karahasanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vahdettin'in gönderdiği bir Mustafa Kemal'in yerine, Vahdettin'den, Osmanlı'dan kaçan, ondan habersizce Samsun'a çıkan bir Mustafa Kemal portresi çizmek istiyorlar. Gerçekleri anlatmaktan kimseye zarar gelmez. Vahdettin Han gönderdiyse o göndermiştir doğrudur, demek onlara da bir şey kaybettirmez, Atatürk istismarcılarına da bir şey kaybettirmez.”