Samsun ve çevre illerde yeni Kovid-19 tedbirleri hayata geçirildi

SAMSUN (AA) - İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla yayınladığı genelgedeki kısıtlamalar Samsun, Çankırı, Amasya, Sinop, Kastamonu'da uygulanmaya başlandı.

Samsun'da genelgeye göre kısıtlamanın başlamasıyla polis ve zabıta ekipleri, kapsamdaki iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin saat 20.00 itibarıyla kapandığı kentte lokanta ve kafeler, sadece paket servisi yaptı.

Kısıtlama başlamadan önce masa ve sandalyeler servis verilmeyecek hale getirildi.

- Çankırı

Çankırı'da iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda polis ve zabıta kontrol yaptı.

Market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin saat 20.00 itibarıyla kapandığı kentte yeme içme yerleri, sadece telefonla ya da online sipariş aldı.

Kentte restoran sahibi Aydın Kaya, AA muhabirine, alınan önlemlere uyulmasının önemine vurgu yaptı.

Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğinin altını çizen Kaya, "Alınan tedbirler umarım yeterli olur. Kurallara uyulması hepimiz için önemli. Biz de bu süreçte paket servisine girdik." dedi.

- Amasya

Amasya'da İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, saat 20.00 itibarıyla başladı.

Amasya'da alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve marketlerdeki esnaf, kepengi indirdi, restoran ve lokantalar ise paket servis hizmetine başladı. Esnaf, iş yerleri önündeki masa ve sandalyeleri topladı.

Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, kapatılması gereken iş yerlerinde denetim yaptı. İşletmelerin kapanmasıyla birlikte meydan ve sokaklardaki insan hareketliliğinin azaldığı görüldü.

- Sinop

Sinop'ta saat 20.00'de vatandaşların yoğun olarak kullandığı Sakarya Caddesi, Barış Manço Parkı ve Bülent Ecevit Caddesi'ndeki tüm restoranlar masa sandalyelerini topladı

Kuryeler, restoranlardan paketlenen yemek siparişlerini müşterilere ulaştırdı.

Polis ve zabıta ekipleri bölgede denetleme gerçekleştirdi.

- Kastamonu

Kastamonu'da saat 20.00 itibarıyla alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve marketlerdeki esnaf kepengi indirdi, restoran ve lokantalar ise paket servis hizmetine başladı.

Polis ve zabıta ekipleri kısıtlama kapsamındaki iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.

Kentin en işlek meydanlarından Cumhuriyet ve Nasrullah meydanlarında insan hareketliliğinin azaldığı görüldü.



