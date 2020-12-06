Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

SAMSUN (AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Amasya, Sinop ve Tokat'ta sessizlik hakim oldu.

Samsun'da uygulama kapsamında kentin en işlek noktalarından ve insan yoğunluğunun fazla olduğu İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü. Normal günlerde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Atakum sahili de boş kaldı.

Kentin belli noktalarında polis ekipleri uygulama yaptı.

Kastamonu'da şehir merkezinde kısıtlama öncesi yaşamın yoğun aktığı Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizliğe büründü.

Sinop'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Vatandaşlar büyük oranda kısıtlamaya uydu.

Amasya, Çorum, Çankırı ve Tokat'ta da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddeler boşaldı.

Polis ekipleri çeşitli noktalarda dışarıda gördükleri kişileri uyarırken, trafik ekipleri kara yollarında denetleme yaptı.



