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Aktüel Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Aktüel

Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-12-01 22:13:33 -
Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

SAMSUN (AA) - Samsun, Amasya, Çorum, Sinop ve Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Samsun'da, kentin en işlek caddelerinden İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanları, kısıtlamanın başladığı saate yakın tenhalaştı.

Kontrollere başlayan ekipler de iş yeri sahiplerini, sürücüleri ve vatandaşları kısıtlama konusunda uyardı.

- Çorum

Çorum'da vatandaşların evlerine çekilmesiyle sessizlik hakim oldu.

Kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Hürriyet Meydanı, Kadeş Barış Meydanı ile Gazi Caddesi, kısıtlamanın başlamasıyla boşaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlere başladı.

- Amasya

Amasya'da da şehrin en işlek noktalarından Yavuz Selim Meydanı, Şehzadeler Gezi Yolu ve Mustafa Kemal Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 ayrı uygulama noktasında araçları denetliyor. Polisler, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığını hatırlattıkları sürücülerden evlerine gitmelerini istiyor.

- Sinop

Sinop'ta Uğur Mumcu Meydanı, Aşıklar, Sakarya, Atatürk caddeleri ve sokaklar boşaldı.

Görevli ekipler, yasağın başlamasıyla araç ve yayaları durdurarak uyarıda bulundu.

- Kastamonu

Kastamonu'da da kısıtlamanın başlamasıyla kentin önemli noktalarından Cumhuriyet ve Nasrullah Meydanı'nda kalabalık kalmadı.

Saat 21.00 itibarıyla iş yerleri kapandı, polis ekipleri de iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.

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