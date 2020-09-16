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Aktüel Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan salgınla "birlikte mücadele" çağrısı
Aktüel

Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan salgınla "birlikte mücadele" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 11:35:29 -
Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan salgınla "birlikte mücadele" çağrısı

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, koronavirüsle mücadelenin birlikte yönetilirse başarılı olacağını belirtti.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada,, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından birçok karar ve tedbir alınarak uygulamaya konulduğunu hatırlattı.

Konulan kurallar ve alınan önlemlerin ancak halkın desteği ve duyarlılığıyla başarıya ulaşabileceğine işaret eden Vali Dağlı, şöyle devam etti:

"Tüm Samsunluları kurallara uymaya, uymayan kişi, kurum ve kuruluşları Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden ya da 112'yi arayarak bildirmeye ve bu mücadelede destek olmaya davet ediyorum. Samsun Valiliği olarak gelen bilgi ve bildirimleri titizlikle inceliyoruz ve bildirimleri her gün kamu kurumu yöneticileriyle birlikte değerlendirip gereken önlemleri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda karara dönüştürüyoruz. Bu sayede ekiplerimiz sahada etkin bir denetim yapma şansına sahip oluyor. Bu sürecin şimdi olduğu gibi güçlü bir şekilde sürdürülmesi için tüm Samsunluların sahada gördükleri eksiklikleri bildirmesi, bu anlamda Valiliğin gözü kulağı olması gerekiyor."

"Bu mücadeleyi hep birlikte yöneteceğiz." vurgusunda bulunan Dağlı, özellikle toplu taşımada İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararların bulaş oranının artmaması için büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Günlük işlerinde tramvay ve otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlardan özellikle 5 konuya dikkat etmelerini isteyen Dağlı, şu ifadeleri kullandı:

"Araca binerken ve indikten sonra mutlaka el antiseptiği ya da kolonya ile elinizi temizleyin, araçta seyir esnasında hiçbir yere dokunmayın. Yolculuğunuz boyunca maskenizi çıkarmayın, sosyal mesafenizi koruyun. Seyahatiniz esnasında telefonla ya da yüz yüze konuşmaktan kaçının. Araçlarda kesinlikle yiyecek içecek tüketmeyin. Öksürük, kas ağrısı gibi belirtileriniz varsa toplu taşıma araçlarını kullanmayın ve taksilere binmeyin."

Dağlı, HES kodu uygulamasını da hatırlatarak, "Hayat Eve Sığar" uygulamasının sadece kamu kuruluşlarına girişte ya da şehirlerarası seyahatlerde kullanılan bir kod olarak değil, herkesin en yakınlarını bile kontrol edip risk durumunu görebileceği bir güvenlik kalkanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini, hastalık durumu hakkında emin olunmayan kişilerle bir araya gelindiğinde ilk yapılması gereken şeyin HES kodu kontrolü olması gerektiğinin altını çizdi.

Samsun Valiliği olarak sahada çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Vali Dağlı, "İnşallah bu savaşı el birliğiyle vereceğiz, virüs bu savaşı kaybedene kadar da mücadelemizin dozajını düşürmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında Samsun genelinde 8 -14 Eylül tarihlerinde, İl Emniyet Müdürlüğünce 1477 kişiye 1 milyon 282 bin 20 lira, İl Jandarma Komutanlığınca toplamda 82 kişiye 72 bin 672 lira para cezası uygulandığı belirtildi.


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