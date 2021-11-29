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Gündem Samsun Valisi Zülkif Dağlı duyurdu: Kovid-19 nedeniyle 8 sınıf kapatıldı
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Samsun Valisi Zülkif Dağlı duyurdu: Kovid-19 nedeniyle 8 sınıf kapatıldı

Açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "İki yüz altmış binin üzerinde öğrencisi bulunan ilimizde şu anda 8 kapalı sınıfımız var. Bu da çok fazla bir sayı değil" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 12:24:00 -
Samsun Valisi Zülkif Dağlı duyurdu: Kovid-19 nedeniyle 8 sınıf kapatıldı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplam 8 sınıfın eğitime kapatıldığını söyledi.

Dağlı, Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda düzenlenen Benim Okulum, Kardeş Okul ve İmece projelerinin tanıtım toplantısında, Kovid-19 salgınının okullara etkilerini değerlendirdi.

Okulların yaklaşık 1,5 yıl salgın nedeniyle kapalı kaldığına işaret eden Dağlı, "Bir buçuk yıldır çocuklarımız yüz yüze eğitim alma imkanı bulamadı. Biz de bunu çok seri bir şekilde kapatmak suretiyle inşallah çocuklarımızın yetişmesine hep birlikte katkıda bulunmak durumundayız." dedi.

Salgına rağmen okulların açılmasının memnun edici olduğunu ve şimdiye kadar sıkıntılı bir durum yaşamadıklarını vurgulayan Vali Dağlı, şunları kaydetti:

"İki yüz altmış binin üzerinde öğrencisi bulunan ilimizde şu anda 8 kapalı sınıfımız var. Bu da çok fazla bir sayı değil. İnşallah temennimiz hiçbir sınıfımızın kapalı olmaması. Bunu da aldığımızı tedbirlerle gerek okullarımızda, gerek çevrede, gerek kamu kurumlarımızda, gerek velilerimizin aldığı tedbirlerle hep birlikte sağlayacağız."

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