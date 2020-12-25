Samsun Valisi Dağlı'dan "Kısıtlama öncesi ve sonrasında da ev ziyareti yapmayın" uyarısı

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşı riskini azaltmak için kısıtlama öncesi ve sonrasında da ev ziyareti yapılmaması uyarısında bulundu.

Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vaka sayılarının, kısıtlamalara ve tedbirlere sadece bireysel değil, toplumsal olarak uyulması halinde kontrol altında tutulabileceğini belirtti.

Bu hafta sonu tekrar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının önemli bir fırsat olarak değerlendirildiğine işaret eden Dağlı, "Bununla birlikte son dönemde vaka sayıları içinde geniş yer tutan ev içi bulaşmaları engellememiz de çok önemli. Diğer tüm tedbirlerle ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti bu konuda da göstereceğinize, kısıtlama öncesi ve sonrasında da ev ziyareti yapmayacağınıza inanıyor, başta sağlık çalışanlarımız ve kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere pandemi sürecinin tüm kahramanlarının yükünü hafifletmek amacıyla gösterdiğiniz sabır ve fedakarlık için teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.







