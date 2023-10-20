Samsun TSO’dan kriz yönetimi eğitimi

Samsun TSO koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında çeşitli konularda uzmanların katılımıyla eğitimler düzenlenmeye devam ediyor. Planlanan eğitimler çerçevesinde, “İşletmenizi Afetlere/Krizlere Karşı Koruyun” başlığı altında İş Sürekliliği Yönetimi Eğitimi yapıldı. Çeşitli sektörlerden katılımcıların olduğu eğitimde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Yüksek Ardalı, Doç. Dr. Afşin Ahmet Kaya, Doç. Dr. Mevlüde Nur Erdem ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut konuşmacı olarak yer aldı. Eğitimde; ‘Firmaların Afet/Krizlere Karşı Dayanıklılığının Artırılması’, ‘Kriz Durumlarında KOBİ'lerde Kırılganlığın Azaltılıp Direncin Artırılması ve ‘Afetler Karşısında Dirençli/Dayanıklı Endüstriler’, ‘Krizlerde İtibar Yönetimi’, ‘Ekonomik Kriz ve Risklere Karşı Önlemler’ konularında detaylı bilgiler aktarıldı.

Bilgi ve tecrübelerini paylaştılar

İklim değişikliğinden kaynaklanan durumlara da değinilen eğitimde, özellikle ülkemizin son yıllarda çeşitli afetlere maruz kaldığı gerçeğine vurgu yapılarak kriz öncesi ve sonrası yapılması gerekenlere ilişkin yol haritaları katılımcılara aktarıldı. Gelen soruların da yanıtlandığı eğitimde konuşmacılar; planlama ve önceliklendirme, afetler, krizler öncesinde ve esnasında hazırlıklı olma konularındaki bilgi ve tecrübelerini de katılımcılarla paylaştılar. İki gün olarak planlanan eğitimin ikinci aşaması ise 23 Ekim Pazartesi günü saat 13.00’te yapılacak ve Prof. Yüksek Ardalı, işletme temsilcilerine, ‘İş Sürekliliği Yönetim Planlarının Hazırlanması’ konusunda sunum yapacak. İkinci eğitim de ayrıca, başarılı uygulamalara sahip olan iki firmanın tecrübeleri konuklarla paylaşmaları sağlanacak.