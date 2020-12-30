Samsun-Sivas demir yolu hattındaki 48 tarihi köprü güçlendirildi

İSTANBUL (AA) - Modernize edilen Samsun-Sivas demir yolu hattındaki 1932 ve öncesinde yapılmış 48 tarihi köprü Artyol Mühendislik tarafından güçlendirildi.

Artyol Mühendislik'ten yapılan açıklamada, 2015'te başlatılan Samsun- Sivas Kalın Demiryolu Hattı'nın Modernizasyonu Projesi'nin 5 yıl sürdüğü ve hattın kapasitesinin iki katına çıkarıldığı anımsatıldı.

Yıllık taşınan yük kapasitesinin 2 milyon tondan 3 milyon tona çıkarılacağı, hattaki dingil basınç kapasitesinin 20 tondan 22,5 tona yükseltildiği belirtilen açıklamada, 8 saat 50 dakikalık demir yolu seyahat süresinin 5 saat 45 dakikaya indirildiği anlatıldı.



Mevcut 12 tünelin iyileştirildiğinin, 19 yolcu durağı, 30 teknik bina ve 1.012 menfezin inşa edildiğinin kaydedildiği açıklamada, 121 hemzemin geçidin güvenliğinin sağlandığı, 1 karayolu üst geçidi, 6 üst geçit ve 1 yaya alt geçidi inşa edildiği kaydedildi.



Açıklamada, Kurtuluş Savaşı'nın iki simge şehri Samsun ile Sivas'ı birbirine bağlayan ve 1932 yılında hizmete giren 378 kilometre uzunluğundaki hattın, AB'nin mali desteğiyle modernize edildiği, tüm alt ve üst yapının Avrupa Birliği standartlarında yenilendiği bildirildi.





- Tarihi köprülerde teknik ve ayrıntılı çalışmalar gerçekleştirildi





Açıklamada verilen bilgiye göre, Samsun, Amasya, Tokat ve Sivas illerinde yaşayan 3 milyona yakın vatandaşa birçok ekonomik ve ticari fırsatlar sunacak modernizasyon sayesinde daha konforlu ve güvenli seyahat etme imkanı sunuldu.

Samsun-Sivas demir yolu hattında bulunan 48 adet tarihi köprü Artyol Mühendislik tarafından güçlendirildi. 1932 ve daha önceki yıllarda yapılan tarihi köprülerin güçlendirilmesi sürecinde teknik ve ayrıntılı çalışmalar gerçekleştirildi.



Köprülerde; işlevini yitirmiş çimento harçlı derzler ve kaplamalar temizlenip uygun renkte kireç esaslı derzler yapıldı, köprü taşlarının yüzeydeki tuzları temizlendi. Köprülerin üst yapısındaki dolgu malzeme ve yalıtımları yeniden yapılarak yağmur sularının uygun bir şekilde yapıdan uzaklaştırılmasıyla suya karşı dayanımı artırıldı.



Köprü ayaklarında ve kemerinde hidrolik kireç esaslı harç enjeksiyonuyla taşların arasında zaman bağlı olarak azalan bağlayıcı malzemeler tamamlanıp dayanım gücü artırıldı. Köprü yan duvarlarının tekstil donatılı yüksek mukavemetli harçla güçlendirilmesi yapıldı. Doğal taş yüzeylerinde toz, toprak, is gibi etkenlerin sebep olduğu birikinti kirlilikler temizlendi.



Yağmur suyu nedeniyle yüzeylerdeki kalker birikintileri ve siyah renkli kir tabakası temizlenip yüzey temizliği sağlandı. Dairesel kemerler üzerine kurulu taş köprülerin orta ayaklarında selyaranların üzerindeki su ve kirliliklerin birikmesi yapılan temizlik ve oluşturulan eğimlerle önlendi. Ayrıca çatlak taşlar, paslanmaz çelikten burgu ankrajlar ile birbirlerine dikildi.

