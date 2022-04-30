Samsun Ramazan bayramı namazı saat kaçta? Samsun ve ilçelerinde ramazan bayramı namazı kaçta kılınacak?

2 Mayıs 2022 Pazartesi günü idrak edilecek olan Ramazan Bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı namaz vakitlerine göre Samsun ve ilçelerinde Rramazan bayramı namazı hangi gün saat kaçta kılınacak. İşte Samsun bayram namazı saati:

Samsun Ramazan bayramı saatleri:

Ramazan Bayramı namazı Samsun’da 06.04’te kılınacak.

Alaçam Ramazan bayramı saatleri:

Ramazan Bayramı namazı Alaçam'da 06.07’de kılınacak.

Asarcık Ramazan bayramı saatleri:

Ramazan Bayramı namazı Asarcık'ta 06.05’te kılınacak.

Atakum Ramazan bayramı saatleri:

Ramazan Bayramı namazı Atakum'da 06.05’te kılınacak.

Ayvacık Ramazan bayramı saatleri:

Ramazan Bayramı namazı Ayvacık'ta 06.03’te kılınacak.

Bafra Ramazan bayramı saatleri:

Ramazan Bayramı namazı Bafra'da 06.05’te kılınacak.

Çarşamba Ramazan bayramı saatleri:

Ramazan Bayramı namazı Çarşamba'da 06.03’te kılınacak.

Havza Ramazan bayramı saatleri:

Ramazan Bayramı namazı Havza'da 06.07’de kılınacak.

Kavak Ramazan bayramı saatleri:

Ramazan Bayramı namazı Kavak'Ta 06.06’te kılınacak.

Ladik Ramazan bayramı saatleri:

Ramazan Bayramı namazı Ladik'te 06.07’de kılınacak.

Salıpazarı Ramazan bayramı saatleri:

Ramazan Bayramı namazı Salıpazarı'Da 06.02’de kılınacak.

Tekkeköy Ramazan bayramı saatleri:

Ramazan Bayramı namazı Tekkeköy'de 06.04’te kılınacak.

Terme Ramazan bayramı saatleri:

Ramazan Bayramı namazı Terme'de 06.02’de kılınacak.

Vezirköprü Ramazan bayramı saatleri:

Ramazan Bayramı namazı Vezirköprü'de 06.08’de kılınacak.

Yakakent Ramazan bayramı saatleri:

Ramazan Bayramı namazı Yakakent 06.07’de kılınacak.

Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı kılmak vaciptir. İki rekat olarak cemaatle kılınır. Tek başına Bayram namazı kılınmaz.

Vacip oluşunun ve kılınmasının şartları, aynen Cuma namazının şartları gibidir. Ezan okunmaz, kamet yapılmaz.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram namazı kılınır. Ramazan ve Kurban bayramının birinci günü kılınır.

2 Rekat Bayram Namazının Kılınışı

Önce “Niyet ettim Allaha rızası için Ramazan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilerek namaza durulur.

Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde “Subhaneke” duasını okunur.

Sübhanekeden sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır.

Üçüncü Tekbirin ardından elleri bağlayınca İmam önce Fatiha, sonra Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur ve imamla birlikte rükuya eğilinir.

Rüku ve Secdeler yapilarak ayaga (ikinci rekata) kalkilir ve eller baglanir.

İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. Sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

Rüku ve Secdeler yapilarak oturulur.

Oturuşta imam ve cemaat, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâdualarını okur.

Dualardan sonra imamla birlikte önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.