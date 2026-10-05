Samsun Open WTA 125 başladı, 31 ülkeden 70 sporcu 4-11 Ekim'de kortta

Samsun Open WTA 125 Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası, 4-11 Ekim tarihleri arasında 31 ülkeden 70 sporcunun katılımıyla Samsun'da düzenleniyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve Türkiye Tenis Federasyonu'nun gözetiminde yapılan organizasyona Green Golf ve Tenis Kulübü ev sahipliği yapıyor.

Eleme karşılaşmaları 4 Ekim'de oynandı; ana tablo mücadeleleri 5 Ekim itibarıyla başladı.

Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Çekya, Fransa, Almanya, Büyük Britanya, İsviçre, İtalya, Sırbistan, Belçika, Avustralya, Hollanda, Polonya, Gürcistan, ABD, Hırvatistan, Arjantin, Hindistan, Güney Afrika, Slovakya, Çin, Kolombiya, İspanya, Letonya, Avusturya, Andorra, Japonya, Macaristan, Ermenistan, Kanada, Slovenya, Kazakistan ve Bosna-Hersek'ten raketler şampiyonluk için mücadele ediyor.

Andreescu ve milli takım oyuncuları da kortta

Dünya sıralamasının 85. basamağındaki Antonia Rui, turnuvanın seribaşı isimleri arasında yer alıyor. Emiliana Arango (88), Simona Waltert (89), Solana Sierra (91), Oksana Selekhmeteva (93) ve Anna Blinkova (95) da şampiyonluk mücadelesi verecek raketler arasında bulunuyor.

2019'da Amerika Açık Grand Slam Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşan eski dünya 4 numarası Bianca Andreescu da turnuvaya katılan yıldız isimlerden. Türk A Milli Kadın Tenis Takımı'nın oyuncuları da Samsun'da korta çıkacak.

Lansman Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda yapıldı

Turnuvanın basın lansmanı, SBB Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlendi. Lansmanda konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, temmuz ayında düzenlenen Samsun Open ATP Turnuvası'nı Samsunlu tenisseverlerin seyir alanını doldurarak takip ettiğini hatırlattı. Tavlı, "Dünyanın 31 farklı ülkesinden yaklaşık 70 uluslararası sporcuyu Kuzey Anadolu'da, Karadeniz'de, Samsun'da ağırlamanın ve böyle bir organizasyona vesile olmanın da özellikle bahtiyarlığını yaşadığımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen turnuvanın bu yıl Türkiye Tenis Federasyonu'nun katkıları ve Green Golf ve Tenis Kulübü ile yeniden düzenlendiğini söyledi. Turnuvanın dünya sıralamasına doğrudan puan veren bir organizasyon olduğunu vurgulayan Doğan, "Dünyanın 31 farklı ülkesinden 70 üst düzey profesyonel kadın tenisçinin şehrimizde buluşacak olması, Samsun'un uluslararası spor organizasyonlarındaki gücünü ve ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koymaktadır" ifadesini kullandı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, geçen yıl ilk kez düzenlenen organizasyonun ikincisinin bu yıl yapılmasını, ortaya konulan emeğin ve oluşturulan sürdürülebilir yapının somut göstergelerinden biri olarak değerlendirdi. Kentin uluslararası tenis organizasyonlarındaki yolculuğunun yalnızca kadınlar tenisiyle sınırlı olmadığını belirten Müderrisgil, Green Tenis Golf Spor Kulübü'nün bu yıl yaz aylarında Samsun Open ATP Challenger 50'ye de ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Müderrisgil, aynı yıl içinde hem ATP Challenger hem de WTA 125 seviyesinde organizasyon ağırlayan Samsun'un "bir tenis merkezi olma yolunda ilerlediğini" söyledi.

Lansmana Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Turnuva Koordinatörü Seracettin Turan, Turnuva Supervisörü Mıhaela Testıban, Bianca Andreescu ve Türk tenisçi Ayla Aksu Kahraman da katıldı.