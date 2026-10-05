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Jandarma kontrolüne takıldı: Kamyonetten çıkanlar pes dedirtti!

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Jandarma kontrolüne takıldı: Kamyonetten çıkanlar pes dedirtti!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu kamyonetin kasasından 2 ton 809 kilo menşei belli olmayan et çıktı.

#1
Foto - Jandarma kontrolüne takıldı: Kamyonetten çıkanlar pes dedirtti!

Sakarya Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Hayatı Koruma Kısım Amirliği ile Oto Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu Sapanca gişeleri girişinde yol kontrolü gerçekleştirdi.

#2
Foto - Jandarma kontrolüne takıldı: Kamyonetten çıkanlar pes dedirtti!

Kontrolde durdurulan kamyonetin kasasında 130 kilo dana ciğer, 63 kilo dana yürek, 65 kilo dana böbrek, 287 kilo dana başka eti, 497 kilo dana sakatat, 46 kilo pöç, 1 ton 480 kilo sakatat ürünü ve 241 kilo dana fileto et olmak üzere toplam 2 ton 809 kilo menşei belirsiz ürün bulunduğu tespit edildi.

#3
Foto - Jandarma kontrolüne takıldı: Kamyonetten çıkanlar pes dedirtti!

Ele geçirilen ürünler, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

#4
Foto - Jandarma kontrolüne takıldı: Kamyonetten çıkanlar pes dedirtti!

Sapanca Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 5996 sayılı kanunun ilgili maddeleri kapsamında 132 bin 108 TL idari para cezası uygulandı.

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