Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 21'e yükseldi
SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, gözaltına alınan meslekten ihraç edilen emniyet mensuplarının sayısı 21'e yükseldi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen farklı rütbelerdeki eski emniyet mensuplarına yönelik çalışma kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı.
Zanlılar emniyete götürüldü.
Samsun merkezli, Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya'da dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 zanlı gözaltına alınmıştı.