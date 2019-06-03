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Samsun lise taban puanları 2019 Samsun lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Samsun lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

03 Haziran 2019 Pazartesi 19:03
Samsun lise taban puanları 2019 Samsun lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Samsun lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yozgat liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte Samsun lise yüzdelik dilimleri 2019. 

ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi taban puanları

İLKADIM / Aziz Atik Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

BAFRA / Bafra Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

İLKADIM / Samsun Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

İLKADIM / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

TERME / Kozluk OMV Fen LisesiFen Lisesi

ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

KAVAK / Rıdvan Çelikel Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

HAVZA / Havza Fen Lisesi ta taban puanlarıban puanları

ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi

LADİK / Akpınar Fen Lisesi taban puanları

VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi taban puanları

İLKADIM / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

İLKADIM / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

TEKKEKÖY / Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

İLKADIM / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ÇARŞAMBA / Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 

MEB LGS lise taban puanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 19:03
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