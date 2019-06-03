Samsun lise taban puanları 2019 Samsun lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul
Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Samsun lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.03 Haziran 2019 Pazartesi 19:03
Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Samsun lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.
2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yozgat liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte Samsun lise yüzdelik dilimleri 2019.
ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi taban puanları
İLKADIM / Aziz Atik Fen LisesiFen Lisesi taban puanları
BAFRA / Bafra Fen LisesiFen Lisesi taban puanları
ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
İLKADIM / Samsun Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları
ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen LisesiFen Lisesi taban puanları
İLKADIM / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları
TERME / Kozluk OMV Fen LisesiFen Lisesi
ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
KAVAK / Rıdvan Çelikel Fen LisesiFen Lisesi taban puanları
HAVZA / Havza Fen Lisesi ta taban puanlarıban puanları
ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi
LADİK / Akpınar Fen Lisesi taban puanları
VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi taban puanları
İLKADIM / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları
İLKADIM / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
TEKKEKÖY / Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları
TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları
İLKADIM / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları
ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları
ÇARŞAMBA / Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları
MEB LGS lise taban puanları için tıklayınız
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