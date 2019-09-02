Samsun Jandarma Komutanı İbrahim Güven göreve başladı Samsun İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay İbrahim Güven yeni görevine başladı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay İbrahim Güven yeni görevine başladı.

Samsun İl Jandarma Komutanı olarak görev yaparken, Isparta İl Jandarma komutanı olarak görevlendirilen Jandarma Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu’nun yerine Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevli Jandarma Kıdemli Albay İbrahim Güven atandı. Tekirdağlı olduğu öğrenilen Albay İbrahim Güven Samsun’daki görevine başladı.

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