Samsun Jandarma Komutanı İbrahim Güven göreve başladı
Samsun İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay İbrahim Güven yeni görevine başladı.02 Eylül 2019 Pazartesi 11:38
Samsun İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay İbrahim Güven yeni görevine başladı.
Samsun İl Jandarma Komutanı olarak görev yaparken, Isparta İl Jandarma komutanı olarak görevlendirilen Jandarma Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu’nun yerine Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevli Jandarma Kıdemli Albay İbrahim Güven atandı. Tekirdağlı olduğu öğrenilen Albay İbrahim Güven Samsun’daki görevine başladı.
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