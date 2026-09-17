Göz sağlığınızı riske atmayın! Kontakt lens kullanımında 5 kritik hata

Lenslerin kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken diğer hususlar hakkında da bilgi veren Opr. Dr. Karaca, "Lens takmadan veya çıkarmadan önce ellerin sabunla yıkanması ve iyice kurulanması gerekir. Kirli eller, mikroorganizmaların doğrudan göze taşınmasına neden olabilir. Ayrıca tırnakların temiz tutulması, lenslerin zarar görmesini önlemek açısından önemlidir. Günlük, aylık veya farklı kullanım sürelerine sahip lensler, üretici ve göz hekiminin önerilerine uygun şekilde değiştirilmelidir. Kullanım süresini aşmak, lens üzerinde birikintilere ve gözde tahrişe neden olabilir. Lens kabındaki eski solüsyonun üzerine yenisini eklemek yerine her kullanımda tamamen taze solüsyon kullanılmalıdır. Lenslerin bakımına özen gösterirken saklama kabını ihmal etmek de sık yapılan hatalardandır. Düzenli temizlenmeyen ve zamanında değiştirilmeyen lens kapları, mikroorganizmaların çoğalmasına zemin hazırlayabilir. Kap, uygun solüsyonla temizlenmeli, açık şekilde kurumaya bırakılmalı ve önerilen aralıklarla yenilenmelidir" diye konuştu.