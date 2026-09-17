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Göz sağlığınızı riske atmayın! Kontakt lens kullanımında 5 kritik hata

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Göz sağlığınızı riske atmayın! Kontakt lens kullanımında 5 kritik hata

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, "Kontakt lens kullanırken yapılan küçük ihmaller, göz sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilir. Hijyen kurallarından kullanım süresine kadar dikkat edilmesi gereken 5 kritik hata, gözlerinizi korumak için büyük önem taşıyor" ifadesini kullandı.

#1
Foto - Göz sağlığınızı riske atmayın! Kontakt lens kullanımında 5 kritik hata

Kontakt lensler, doğru kullanıldığında günlük yaşamı kolaylaştıran pratik bir görme çözümü olarak dikkat çekiyor. Hijyen kurallarının ihmal edilmesi ve yanlış kullanım, göz sağlığını ciddi şekilde tehdit edebiliyor. Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, kontakt lens kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uyarılarda bulundu.

#2
Foto - Göz sağlığınızı riske atmayın! Kontakt lens kullanımında 5 kritik hata

"Kontakt lens kullanımı, yalnızca lensi göze takıp çıkarmaktan ibaret değildir. Lenslerin temizliği, kullanım süresi ve saklama şartları, göz sağlığının korunmasında büyük önem taşır. Günlük hayatta yapılan küçük ihmaller, göz enfeksiyonlarından kornea hasarına kadar çeşitli sorunlara neden olabilir" diyen Opr. Dr. Candan Karaca, "Kontakt lenslerle uyumak, gözün oksijen almasını zorlaştırarak enfeksiyon riskini artırabilir. Özellikle gece kullanımına uygun olmayan lenslerle uyumak, kornea sağlığı açısından ciddi risk oluşturur. Bu nedenle göz hekiminin özel bir önerisi bulunmadıkça lensler uyumadan önce mutlaka çıkarılmalıdır. Musluk suyu, duş, havuz ve deniz suyu kontakt lensler için uygun değildir. Suda bulunabilen mikroorganizmalar, özellikle korneada ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Lensleri temizlemek veya saklamak için su ya da tükürük kullanmak da tehlikelidir. Lens bakımında yalnızca uygun kontakt lens solüsyonları tercih edilmelidir" şeklinde konuştu.

#3
Foto - Göz sağlığınızı riske atmayın! Kontakt lens kullanımında 5 kritik hata

Lenslerin kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken diğer hususlar hakkında da bilgi veren Opr. Dr. Karaca, "Lens takmadan veya çıkarmadan önce ellerin sabunla yıkanması ve iyice kurulanması gerekir. Kirli eller, mikroorganizmaların doğrudan göze taşınmasına neden olabilir. Ayrıca tırnakların temiz tutulması, lenslerin zarar görmesini önlemek açısından önemlidir. Günlük, aylık veya farklı kullanım sürelerine sahip lensler, üretici ve göz hekiminin önerilerine uygun şekilde değiştirilmelidir. Kullanım süresini aşmak, lens üzerinde birikintilere ve gözde tahrişe neden olabilir. Lens kabındaki eski solüsyonun üzerine yenisini eklemek yerine her kullanımda tamamen taze solüsyon kullanılmalıdır. Lenslerin bakımına özen gösterirken saklama kabını ihmal etmek de sık yapılan hatalardandır. Düzenli temizlenmeyen ve zamanında değiştirilmeyen lens kapları, mikroorganizmaların çoğalmasına zemin hazırlayabilir. Kap, uygun solüsyonla temizlenmeli, açık şekilde kurumaya bırakılmalı ve önerilen aralıklarla yenilenmelidir" diye konuştu.

#4
Foto - Göz sağlığınızı riske atmayın! Kontakt lens kullanımında 5 kritik hata

"Kontakt lens kullanırken kızarıklık, ağrı, batma, ışığa hassasiyet veya bulanık görme gibi belirtiler ortaya çıkarsa lens hemen çıkarılmalıdır. Özellikle ağrı ve görme değişikliği varsa vakit kaybetmeden bir göz hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır. Kontakt lensler bir tıbbi üründür. Doğru hijyen, uygun kullanım ve düzenli göz kontrolleri, göz sağlığını korumanın temel adımlarıdır."

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