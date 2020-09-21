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Aktüel Samsun Devlet Opera ve Balesi "gala konseri" verdi
Aktüel

Samsun Devlet Opera ve Balesi "gala konseri" verdi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 22:23:15 -
Samsun Devlet Opera ve Balesi "gala konseri" verdi

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "gala konseri" ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB, daha önceden duyurduğu 2020-2021 sanat sezonu açık hava gala konserini hava şartları nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün sahnesine taşıyarak gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığının belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarının titizlikle uygulandığı konserde, piyanist Onur Altıparmak, solist sanatçılara eşlik etti.

Konserde SAMDOB koro sanatçılarından soprano Betül Uzunoğlu, mezzosoprano Didem Çelik ve tenor Özer Öndeş, birbirinden güzel opera ve operetlerden seçilen aryaları seslendirdi.

Toplam 55 kişinin sınırlı sayıda katılım ile bir buçuk metre arayla sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenen koltuk dizilimiyle gerçekleştirilen konserde Puccini, Saint-Seans, Bizet, Offenbach, Donizeti ve Verdi'nin unutulmaz eserlerinden bölümler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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