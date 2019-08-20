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Samsun Canik Belediye Kadın Basketbol Takımı sponsor arıyor

Samsun Canik Belediye Spor Kadın Basketbol Takımı Başkanı Zafer Şimşek, bu sezon Süper Lig ekiplerinin çok güçlendiğini belirterek, ligde kalmak ve üst sıraları zorlamak için isim hakkı ya da sponsor desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

20 Ağustos 2019 Salı 13:18
Samsun Canik Belediye Kadın Basketbol Takımı sponsor arıyor

Samsun Canik Belediye Spor Kadın Basketbol Takımı Başkanı Zafer Şimşek, bu sezon Süper Lig ekiplerinin çok güçlendiğini belirterek, ligde kalmak ve üst sıraları zorlamak için isim hakkı ya da sponsor desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.


7 yıldır Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden, Karadeniz’in Süper Lig’deki tek kadın basketbol takımı olan ve Süper Lig’deki tek ilçe takımı olma özelliği de taşıyan Samsun Canik Belediye, 2019-2020 sezonunda sıkıntı çekmemek için sponsor arayışına girdi. Samsun Canik Belediye Spor Kadın Basketbol Takımı Başkanı Zafer Şimşek düzenlediği basın toplantısında takımın isim hakkının verilebileceğini ve reklam gibi ek sponsor gelirlerine ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti.


Bu sene Karadeniz’i Süper Lig’de temsil edecek tek kadın takımı olduklarını vurgulayan Başkan Zafer Şimşek, “7 yıldır Süper Lig’de mücadele veriyoruz. Samsun ve Karadeniz’de Süper Lig’de mücadele eden tek kadın basketbol takımıyız. Ligin fikstürü çekildi. 12 Ekim’de lig başlıyor. Takımımız 3 yıl önce Avrupa’da ülkemizi temsil etti. Bu sene de Süper Lig’de devam edeceğiz. Rakiplerimiz çok büyük. Beşiktaş’ı saymazsak ligdeki tek ilçe takımı biziz. Bugüne kadar kendi imkanlarımızla döndük. Hala ligden düşmeden devam ediyoruz ve yine devam edeceğiz. Rakiplerimizin gücü artınca kulübün sadece ilçe kaynaklarıyla tek başına dönmesi mümkün olmayacak hale geldi” dedi.



“İsim sponsoru veya reklam gelirine ihtiyacımız var”


Yeni sezonda güçlü bir ekip oluşturmak için reklam ve sponsor gelirlerine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Zafer Şimşek, “Mevzuat takımların önüne isim alma hakkını veriyor. Bunun örneğini Yılport Samsunspor’da olduğu gibi görebiliyoruz. Basketbol, futbol gibi değil. Süper Lig’de de olsa amatör sayılıyor. İşletmeler, kuruluşlar isim verdiği an bütün resmi masraflarını ergiden düşüyorlar. Böyle de bir avantajı var. Biz, takımı ligde daha iyi yerde tutmak için sponsor arıyoruz. Takımımızın adında belediye ismi var. Canik Belediye Başkanımız İbrahim Sandıkçı ile de konuştuk. Onun müsaadesiyle de takımın ismine, formalarına, eşofmanlarına ve ısınma tişörtlerinin hepsine reklam alma hakkını bize devretti. Belediyenin destekleri mutlaka olacak. Salon, servis ve tesis konusunda destek olacaklar. Bütçe imkanları dahilinde de destek olunacak ama Süper Lig takımının ligde dönmesi için bu yeterli değil. O yüzden Samsun’un işinsanlarını ve basketbolseverlerini gerek reklam, gerek sponsorluk ya da isim hakkı konusunda desteğe çağırıyoruz” diye konuştu.



“1 Milyon TL’lik nakit kaynağa ihtiyaç var”


Kulüp olarak nakit kaynağa ihtiyaçlarının olduğunu açıklayan Şimşek, şunları söyledi:


“Bir takımın Süper Lig’de kalması için yıllık 2,5-3 milyon TL gibi bir bütçeye ihtiyacı var. 6-7 milyon TL ile de şampiyonluğa oynayacak bir takım kurabilirsiniz. Maçlarımız iddiaya girdiği için federasyondan ve Spor Toto’dan bize her yıl yaklaşık 1,5 milyon TL para geliyor. 1,5 milyon TL’lik takımın da ligde kalması çok zor. O yüzden bizim ligde tutunabilmemiz için maddi olarak yaklaşık 1 milyon TL’lik nakit kaynağa ihtiyacı var.”


Başkan Zafer Şimşek, oluşturulacak bütçeye göre teknik ekip ve kadroyu oluşturacaklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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