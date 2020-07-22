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Eğitim

Samsun Anadolu liseleri yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2020

Samsun lise puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri başladı ve 29 Temmuz’a kadar yapılacak. Peki Samsun Anadolu Liseleri puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları kaç? İşte Samsun Anadolu liseleri yüzdelik dilimleri ve kontenjanları.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 21:24:00 -
Samsun Anadolu liseleri yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2020

Lise tercihinde bulunacak öğrenciler Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi taban puanları, yüzdelik dilimlerini üzerinden lise tercihlerini yapabiliyor. İşte Samsun Anadolu lisesi taban puanları, Samsun Anadolu liseleri taban puanları 2020, İzmir imam hatip liseleri yüzdelik dilimleri ve kontenjanları.

Samsun Anadolu Lisesi

Taban puanı 442.9288

Yüzdelik dilim 5.37

Kontenjan 204

Samsun İlkadım Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kontenjan30

Taban puanı 371,9449

Yüzdelik dilim19,62

                                                                                                                                                En düşük En yüksek

                                                                                                                                                yüzdelik   yüzdelik

                                                                                                                                                  dilim         dilim

 

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