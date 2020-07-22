Samsun Anadolu liseleri yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2020
Samsun lise puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri başladı ve 29 Temmuz’a kadar yapılacak. Peki Samsun Anadolu Liseleri puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları kaç? İşte Samsun Anadolu liseleri yüzdelik dilimleri ve kontenjanları.
Lise tercihinde bulunacak öğrenciler Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi taban puanları, yüzdelik dilimlerini üzerinden lise tercihlerini yapabiliyor. İşte Samsun Anadolu lisesi taban puanları, Samsun Anadolu liseleri taban puanları 2020, İzmir imam hatip liseleri yüzdelik dilimleri ve kontenjanları.
Samsun Anadolu Lisesi
Taban puanı 442.9288
Yüzdelik dilim 5.37
Kontenjan 204
Samsun İlkadım Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kontenjan30
Taban puanı 371,9449
Yüzdelik dilim19,62
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