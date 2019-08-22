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Samsun AFAD Türkiye’ye model oldu

AFAD Samsun İl Müdürlüğü ekiplerinin geliştirdiği arama-kurtarma aracı AFAD’a model oldu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 17:37
Samsun AFAD Türkiye’ye model oldu

AFAD Samsun İl Müdürlüğü ekiplerinin geliştirdiği arama-kurtarma aracı AFAD’a model oldu.


AFAD Samsun İl Müdürlüğü ekiplerinin 2012 yılında geliştirdiği arama-kurtarma aracı birçok işlevi bünyesinde barındırıyor. Büyük afetlere karşı geliştirilen arama-kurtarma aracı 3 arama-kurtarma aracının gördüğü işlevi bünyesinde topladı. Geliştirilmesinin ardından AFAD Başkanlığına sunulan arama-kurtarma aracı, başkanlığa da model oldu. Başkanlık tarafından biraz daha geliştirilen araç, diğer birliklere de gönderildi. İçerisinde odun ve beton kesme makinesi, hava yastığı, aydınlatma jeneratörünü bulunduran arama-kurtarma aracı en zor şartlara karşı tasarlandı. Ekiplerin afetlere daha rahat müdahale etmesini sağlayan arama-kurtarma aracı acil durumlarda alacağı görevi bekliyor.



Haberleşme aracı ile en zorlu noktalara bile ulaşılabiliyor


AFAD Samsun bünyesinde bulunan haberleşme aracı ise afetlerde ortaya çıkan iletişim sıkıntısını ortadan kaldırıyor. Kendi elektriğini kendisi üreten haberleşme aracı, dünyanın en iyi iletişimini sağlayan haberleşme araçlarından bir tanesi. Elektrik ve iletişimle ilgili bütün sıkıntıları ortadan kaldıran haberleşme aracının tepesinde bulunan ve 360 derece dönebilen kamera sistemi ile en zorlu noktalar bile görülebiliyor.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:37
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