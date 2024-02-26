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Kadın - Aile Şampuanınıza tuz ilavelerseniz: bir kaşık şeker ekleyin ardından sorunları teker teker kökünden kazıyor
Kadın - Aile

Şampuanınıza tuz ilavelerseniz: bir kaşık şeker ekleyin ardından sorunları teker teker kökünden kazıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-26 19:21:00 - 2024-02-26 19:23:25
Şampuanınıza tuz ilavelerseniz: bir kaşık şeker ekleyin ardından sorunları teker teker kökünden kazıyor

Yemekleri tatlandıran sofraların bırakılmazı tuzun kullanım alanları donakaltıyor. Bir Hayli alanda kullanılan tuzun yararlarını dinleyince çok donakalacaksınız. Şampuanınıza ekleyeceğiniz bir kaşık şeker ile o sorunun kökünü kazıyacaksınız. İşte tuzun verimleri ve değişik kullanım alanları…

İŞTE EPSOM TUZUNUN 7 KULLANIM ALANI:

SAÇ BAKIMI
Saçınız süratli mi yağlanıyor? 2-3 yemek kaşığı tuzu şampuanınıza ilave edin ve neticeyi kendi gözlerinizle görün.

CİLT BAKIMI

Hindistancevizi yağı ve tuz ile kendi cilt kreminizi yapabilirsiniz.
Malzemeleri karıştırın ve cildinize daire biçiminde uygulayın. Bekledikten sonra ılık suyla yıkayın.
Cildiniz kurumayacak ve ölü hücreler giderilecektir.AYAK BAKIMI
Şayet gün süresince ayakta durmanızı gerektirecek bir işte çalışıyorsanız epsom tuzu size dayanak edecektir.
Epsom tuzu, zeytinyağı ve akışkan el sabununu bir leğende suyla karıştırıp ayağınızı ovun. Bunu haftada iki defa yaparsanız ayağınız sıhhatine kavuşacaktır.

ACIYI GEÇİRİR

Vücudunuzun ağrıyan bölgelerine epsom tuzu iyi kazanç. Epsom tuzu ayrıca morarıklıkları da süratle geçirir.
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SİNDİRİMİ HIZLANDIRIR

Sindirim sisteminiz muntazam çalışmazsa bir ekip meseleler ortaya çıkar. Epsom tuzunda yer alan magnezyum sülfat sindirim sisteminizin muntazam işlemesine dayanakçı olur.

BAŞ AĞRISINI GEÇİRİR

Başınız ağrıyorsa, ağrıyan bölgeye epsom tuzu uygulayın.
Tuzlu su adalelerinizi hafifletecek ve size hafifleme hissi vererek stresinizi azaltacaktır.

İLK DAYANAK

Şayet bedeniniz bir bölgesine kıymık saplandıysa ve çıkaramıyorsanız, iki yemek kaşığı epsom tuzunu ılık suyla karıştırın ve bölgeye sürün. Şayet parmağınıza saplandıysa, karışımda parmağınızı bekletin. Kıymık kısa bir zaman içinde kendiliğinden çıkacaktır. Banalde kullandığımız sofra tuzlarındaki magnezyum sülfat oranı da %10’dur. Onlar da epsom tuzu gibi kullanılabilirler.

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